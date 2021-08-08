نائب:التعذيب في السجون العراقية خرقا لقوانين حقوق الإنسان

نائب:التعذيب في السجون العراقية خرقا لقوانين حقوق الإنسان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ النائب في البرلمان العراقي عدنان الزرفي، ان الانتهاكات التي تجري في مراكز التوقيف مخالفة لحقوق الانسان ، مشددا على ضرورة احالة الموقوفين الى القضاء، انطلاقا لما ورد في الدستور بخصوص احترام حقوق الانسان والحفاظ على كرامتهم.واستنكر الزرفي في بيان، كل انواع التعذيب، مشددا على التزام الجهات التحقيقية في مراكز التوقيف بالقواعد والأساليب المهنية في التعاطي مع المتهمين او المشتبه بهم، لحين احالتهم الى الجهات القضائية”.ودعا الى الحرص على “تفعيل دور السلطة القضائية للقضاء على الجريمة المنظمة وبسط الامن وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم ، واهمية ان تكون الاجهزة الامنية حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الانسان حفاظا على سمعة المؤسسة الامنية بوصفها الجهة المسؤولة عن توطيد الامن وتعزيزه”.وطالب بـ “إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة العناصر المتورطة في تعذيب الموقوفين ،والدوافع التي تقف وراء  انتهاكهم حقوق الانسان”.

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