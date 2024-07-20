نائب:الجيش التركي لن يتوقف عند محافظة دهوك

نائب:الجيش التركي لن يتوقف عند محافظة دهوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب ياسر الحسيني، السبت، من فوات الاوان بسبب الاجتياح التركي الذي اخذ وتيرة متصاعدة خلال الأسبوع الأخير.وقال الحسيني في حديث صحفي ،إن ” حزب العمال الكردستاني مجرد ذريعة تتخذها تركيا للسيطرة على المزيد من الأراضي في اقليم كردستان فحتى لو تم القضاء على الحزب لن تنسحب تركيا من الأراضي التي فرضت سيطرتها عليها”.وحذر الحسيني من” فوات الاوان واستمرار الاجتياح وعسكرة جبال اقليم كردستان”واكد ان تركيا بنت لحد الان نحو 30 قاعدة عسكرية وانها لن تقف عند اسوار دهوك بل خططها ابعد من ذلك بالوصول الى حقول النفط والغاز”.واشار الى ان” غض النظر عما يحدث في اقليم كردستان خطا فادح تتحمل وزره الحكومة وكل القوى دون استثناء مؤكدا ضرورة توحيد المواقف لإيقاف الاجتياح التركي ودعوة انقرة للانسحاب من الاراضي العراقية”.يذكر ان القوات التركية توغلت قرابة 40 كم في عمق الأراضي العراقية من جهة دهوك خلال أسابيع معدودة وحكومة السوداني ” ساكتة”.

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