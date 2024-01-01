نائب:الخلافات السياسية والسمسرة وراء تعطيل القوانين المهمة

نائب:الخلافات السياسية والسمسرة وراء تعطيل القوانين المهمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة سميعة الغلاب ، الاثنين ، اخفاق البرلمان في تمرير القوانين المهمة خلال العام الماضي، مشيرة الى ان الخلافات السياسية هي التي تؤخر اقرار هذه القوانين وفق مبدأ ( مرر لي وامرر لك) .وقالت الغلاب في حديث  صحفي ، إن ” هناك العشرات من مشاريع القوانين لم ترى النور بسبب الخلافات السياسية”، لافتة إلى أن ” عمليات الضغط هي من تؤخر تشريع القوانين “. وأضافت أن ” القوانين الخلافية والمهمة يجب تشريعها خلال الفصل التشريعي المقبل”.وأشارت إلى ن ” قانون فصل السياحة عن الآثار لم ير النور بسبب الخلافات السياسية فضلا عن قوانين أخرى لدى لجنتها لم ترى النور منذ دورات نيابية سابقة “.

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