نائب:الخلافات السياسية وراء تعطيل القوانين المهمة

نائب:الخلافات السياسية وراء تعطيل القوانين المهمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب العراقي سميعة الغلاب، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب لم يقر مشاريع القوانين الخلافية لعدة أسباب، مشيرة إلى أن الخلافات السياسية هي التي تؤخر إقرارها. وقالت الغلاب في حديث  صحفي، إن “هناك مجموعة من القوانين التي ينبغي تشريعها داخل قبة البرلمان”، لافتة الى أن “اغلب القوانين معطلة بسبب الخلافات السياسية “. وأضافت أن “الاتفاق السياسي داخل ائتلاف ادارة الدولة نص على تمرير القوانين الخلافية خلال ستة أشهر من تشكيل حكومة السوداني”.وأشارت الغلاب، الى ان “هناك قوانين مهمة لم تر النور منذ عدة دورات نيابية سابقة”.هذا وانتقد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي في وقت سابق، جدول أعمال المجلس لعدم ادراجه القوانين المهمة، فيما اتهم قوى سياسية لم يسمها التدخل بعمل المجلس “

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