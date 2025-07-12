نائب:الخلافات السياسية ومصالح الجيوب وراء الشلل البرلماني

نائب:الخلافات السياسية ومصالح الجيوب وراء الشلل البرلماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب محمد عنوز، السبت، بعض الكتل السياسية التي تعمل على عرقلة عقد جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن تلك الجهات تعمد إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية والتشريعية وتعطيل إقرار القوانين المهمة.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “العديد من الكتل السياسية تسعى إلى فرض إرادتها من خلال تعطيل جلسات البرلمان وعدم التفاعل الجاد مع القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي”، مشيراً إلى أن “هذا السلوك يعكس غياب الإرادة الحقيقية في إحداث إصلاح تشريعي حقيقي”.وأضاف أن “هناك استجوابـات واستحقاقات كان يفترض حسمها في الجلسات الماضية، إلا أن الخلافات السياسية وغياب التوافق عطّل المضي بها”، محملاً “تلك الكتل مسؤولية التأخير وما يترتب عليه من آثار سلبية على الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد”.ودعا عنوز الكتل السياسية إلى “تحمل مسؤولياتها والعمل بجدية على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان بعيداً عن المصالح الضيقة”. 

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