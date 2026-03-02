نائب:الخلاف ما زال قائما بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن رئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هريم كمال، اليوم الاثنين، عدم وجود أي انفراجة حقيقية حتى الآن بخصوص حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مبيناً استمرار التباين في المواقف.
وقال كمال في تصريح  صحفي، إن “المفاوضات بين القطبين الكرديين لم تصل إلى نتائج نهائية بخصوص المنصب”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “وجود حراك جديد بين مختلف الأحزاب الكردية بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة”.وأضاف أن “هذا الحراك يسعى للخروج بنتائج إيجابية تنهي حالة الانسداد السياسي الحاصلة”، مؤكداً “ضرورة توافق القوى الكردية لتقديم مرشح يضمن المضي في الاستحقاقات الدستورية المقبلة”.

