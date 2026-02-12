نائب:الدواعش المسجونين في العراق يشكل خطراً على أمن البلاد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، اليوم الخميس، من خطورة ملف سجناء العناصر الإرهابية في العراق، مشيراً إلى أن مجلس النواب ناقش ملف الإرهابيين المنقولين من السجون السورية إلى العراقية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “العناصر الإرهابية الموجودة في السجون العراقية تمثل خطراً على أمن البلاد، لاسيما أن أغلبهم يمتلكون سجلات دموية بحق الأبرياء”، مشدداً على ضرورة “محاسبتهم وفق المواد القانونية والقضائية النافذة”.وأضاف أن “نقل هؤلاء الإرهابيين إلى السجون العراقية يشكل تهديداً إضافياً على الأمن الوطني”، مبيناً أن “البرلمان ناقش تداعيات هذا الملف وانعكاساته الأمنية على سيادة البلاد”.وكان عضو الإطار التنسيقي صلاح بوشي قد دعا في وقت سابق الحكومة المقبلة إلى فتح قنوات دبلوماسية مع عدد من الدول، وفي مقدمتها تركيا، بشأن تسلّم رعاياها من العناصر الإرهابية المحتجزين في السجون العراقية.

