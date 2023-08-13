نائب:الرئاسة البرلمانية غير مهتمة باللجان النيابية صنف “ج”

نائب:الرئاسة البرلمانية غير مهتمة باللجان النيابية صنف “ج”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  حدد النائب ياسر الحسيني، اليوم، 3 اسباب لخمول بعض اللجان النيابية، من بينها كون هذه اللجان اسيرة لرئيس اللجنة.وقال الحسيني في حديث  صحفي ، ان “اللجان النيابية تم اختيارها وفق معطيات واوزان سياسية، وهذه العملية تؤثر على اداء اعمالها، بالاضافة الى ان الرئاسات هي المحرك الرئيسي لها فأما ان تكون نشطة او تقودها للخمول فيما يتعلق بدورها الرقابي”.واضاف، ان “رئاسة مجلس النواب لديها هي الاخرى رؤية مع الحكومة والوزارات والهيئات المستقلة التي يناط للمجلس الرقابة على ادائها لكن للاسف بعض اللجان خاملة والبعض الاخر ليس لها اي دور يذكر”، لافتا الى انه “لا يوجد حتى الان اي تشخيص بالاسماء للجان الخاملة او التي ليس لها نشاط”.واشار الى ان “ضعف اي لجنة نيابية واهمالها لدورها الرقابي سيلقي بظلاله على الجانب الحكومي ويفتح الابواب امام الفاسدين في المضي في مساراتهم دون اي متابعة تضع حد لهم”.ويضم مجلس النواب العراقي 26 لجنة برلمانية دائمة، بالإضافة الى لجان مؤقتة يتم تشكيلها لظروف طارئة.واحتلت لجنة النزاهة المرتبة الأولى من حيث عدد الأعضاء اذ تضم 19 عضوا ، تليها لجنة المالية بـ 18 عضوا، تليها لجنة العلاقات الخارجية بـ 17 عضوا، تليها لجان الأمن والدفاع والخدمات والأعمار والصحة والبيئة والقانونية والنفط والطاقة بـ 16 عضوا.وجاءت لجنة مؤسسات المجتمع المدني كأقل لجنة يقبل عليها البرلمانيون اذ تضم 6 أعضاء فقط، تلاها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة المصالحة الوطنية والثقافة والإعلام والسياحة والآثار بـ 7 أعضاء. ويوجد لكل لجنة رئيس ومقررين، ويقتصر التصويت على الأعضاء فقط.

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