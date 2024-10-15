نائب:السوداني الداعم الأول للفساد ويحتضن جميع سراق المال العام

نائب:السوداني الداعم الأول للفساد ويحتضن جميع سراق المال العام
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد النائب المستقل ياسر الحسيني، الثلاثاء، ان المكاسب السياسية والمصالح كانت وراء تجاهل الاطراف السياسية لملف الفساد في الشركة العامة للموانئ.وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي متهم بالفساد خلال فترة وجوده في السلطة، حيث ان تركه في المنصب يجعل المسؤولية تقع على عاتق الجهة السياسية الداعمة له ووزير النقل رزاق محيبس ورئيس الوزراء”.واضاف ان “الوزير اضافة لرئيس الحكومة قد تظافرت جهودهم من اجل التمسك بالشخصية المذكورة والمتهمة بالفساد، وذلك ظناً منهم بعدم وجود فساد في هذا الملف، في حين انهم في الحقيقة على يقين بوجود فساد كبير بالمؤسسة المذكورة”.وبين ان “المكاسب السياسية كانت وراء اصابة الكثير من الاطراف السياسية بالعمى وتجاهل ملفات الفساد واحدها ملف الفساد في الشركة العامة للموانئ بقيادة فرحان الفرطوسي”.

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