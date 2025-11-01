نائب:السوداني باع العراق من أجل ولايته الثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، اليوم السبت، أن العقود النفطية التي منحتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حصراً للشركات الأمريكية تنطوي على جانبين رئيسيين، أولهما ضعف الحكومة في مواجهة الضغوط الخارجية، والثاني سعيها للحصول على دعم واشنطن لتجديد ولاية ثانية، وهو ما اعتبره أمراً مستبعداً. وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “العقود النفطية الأخيرة الممنوحة للشركات الأمريكية جاءت نتيجة ضغوط سياسية تمارسها الإدارة الأمريكية بهدف الهيمنة على أهم قطاع اقتصادي في العراق، وربط القرار السياسي والاقتصادي العراقي بها، فضلاً عن تحقيق أرباح طائلة لتلك الشركات”. وأضاف أن “الجانب الآخر يتمثل في ضعف حكومة السوداني أمام هذه الإملاءات، نتيجة رغبتها بالحصول على دعم أمريكي لولاية ثانية، إلا أن هذا الأمر لن يتحقق، كما لم يتحقق لأسلافه الذين سعوا وراء ذات الهدف”. ويذكر أن حكومة السوداني وقعت مؤخراً عدة عقود مع شركات أمريكية، من بينها “شيفرون” لتطوير أربع رقع استكشافية في الناصرية وحقل بلد النفطي، إضافة إلى عقد مع شركة “إكسيليريت” لتنفيذ مشروع المنصة العائمة للغاز الطبيعي في البصرة، ضمن خطط الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

