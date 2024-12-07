نائب:السوداني طلب من البرلمان تعديل موازنة 2025 لصالح الإقليم

نائب:السوداني طلب من البرلمان تعديل موازنة 2025 لصالح الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد البلداوي ، السبت ، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب من مجلس النواب المضي بتعديل خاصة الفقرة التي تتعلق بالاقليم.وقال البلداوي في تصريح  صحفي ، ان ” جلسة استضافة رئيس الوزراء تم التطرق الى التعديلات الخاصة بموانة 2025 ، حيث طلب السوداني من البرلمان اجراء تعديل بالمادة 12 ج من قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها البرلمان العام الماضي ” .واضاف ان ” المادة تتعلق بالاقليم وتتلخص بتشكيل لجان متخصصة لغرض احتساب النفط المصدر من الاقليم واستقطاعه من حصته المقررة في الموازنة المقبلة”.وأشار إلى ان ” اللجنة البرلمان سيناقش امكانية اعادة النظر باحتساب سعر برميل النفط وسعر صرف الدولا في الموازنة المقبلة ” .وكان مجلس النواب استضاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحسب طلبه ، حيث تم مناقشة العديد من الملفات وبمقدمتها ملف التطورات في سورية وتعديل قانون موازنة العام المقبل، فضلا عن مواضيع سياسية اخرى . 

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