نائب:السوداني قال للعراقيين “أنا بخدمتكم” أي خدمة هذه في ظل ارتفاع أسعار الدولار والمواد الغذائية؟

نائب:السوداني قال للعراقيين “أنا بخدمتكم” أي خدمة هذه في ظل ارتفاع أسعار الدولار والمواد الغذائية؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استغرب النائب المستقل غسان العيداني، الخميس، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى المعدلات الحالية وكذلك المواد الغذائية.وقال العيداني ، إن “الأسعار كانت مستقرة ونستغرب ارتفاعها إلى هذه الحدود، حتى أن هناك واجباً يقع على عاتق الحكومة والبرلمان بهذا الشأن”.وتابع، أن “من واجب الحكومة تفعل دور الأمن الاقتصادي، وعلى مجلس النواب تركيز رقابته وسلطته، وأن أي نائب يتبنى هذا الملف سندعمه بقوة”.وصباح اليوم الثلاثاء، سجَّلت أسعار بيع الدولار 150200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 150100 دينار لكل 100 دولار وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية .واضاف النائب ، عن اي خدمة يتحدث بها السوداني عندما قال للعراقيين ” انا بخدمتكم”  وكلامه قبل المنصب يتناقض بعده ،كفى نفاقا وكذبا وهناك ارتفاع في نسبة الفقراء.

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