نائب:السوداني لا تهمه سيادة العراق بقدر انتفاخ جيبه والمنصب

نائب:السوداني لا تهمه سيادة العراق بقدر انتفاخ جيبه والمنصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، اليوم السبت، الحكومة بعدم الجدية في حماية السيادة الوطنية، والتقاعس في اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء التواجد العسكري التركي في شمال البلاد.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “الذريعة التي طالما استخدمتها أنقرة لتبرير وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، والمتمثلة بحزب العمال الكردستاني، لم تعد قائمة بعد إعلان الحزب حلّ نفسه، ما يستدعي “تحركاً رسمياً عاجلاً لوضع حد لهذا التواجد”،وأضاف أن “استمرار الحكومة في الصمت تجاه هذه القضية الحساسة يثير الكثير من علامات الاستفهام”، داعياً إلى “ضرورة توضيح الحكومة موقفها إزاء التواجد التركي وأن تتحرك على الفور لإنهاء هذا الملف الخطير”.وشدد الموسوي على “ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة معالجة جدية للإخفاقات الحكومية”، مؤكداً أن “النظام الديمقراطي في العراق يفرض على الحكومة مكاشفة الشعب بملفات تمس الأمن والسيادة الوطنية فضلاً عن مسؤوليتها عن حماية أرضه من أي انتهاك داخلي أو خارجي”. يذكر أن حزب العمال الكردستاني سبق وقد قرر حل نفسه إلا أن تركيا حتى اللحظة لم تنسحب من الأراضي العراقية وتتنصل عن تعهداتها تجاه العراق، كما أن الحكومة المركزية لم تحرك ساكناً ولم تلزم تركيا بالاتفاقات والتفاهمات التي عقدت قبل فترة قليل خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنقرة بشأن ملف التواجد العسكري والمياه.

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