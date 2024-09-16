نائب:السوداني وافق على صرف (400) مليون دولار إلى شركة كار الكردية بدون تدقيق

نائب:السوداني وافق على صرف (400) مليون دولار إلى شركة كار الكردية بدون تدقيق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفالنائب مصطفى سند ،الأثنين، ان رئيس الوزراء محمد السوداني صرف إلى شركة كار الكردية التابعة لحزب بارزاني 400 مليون دولار على أوراق كاذبة وواقع مزيف خلال عملها في محافظة صلاح الدين وكما مبين  في تدوينته أدناه…

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