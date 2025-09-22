نائب:السوداني وراء تعطيش العراقيين وتفاقم الأزمة المائية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الإطاري عادل الركابي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بالتقاعس والمجاملة في التعامل مع ملف المياه، محملاً إياها جزءاً من المسؤولية في تفاقم أزمة الجفاف التي تضرب البلاد نتيجة عدم اتخاذها إجراءات حقيقية تُلزم الجانب التركي بمنح العراق حصته المائية وفق الاتفاقيات الدولية.وقال الركابي في تصريح  صحفي، إن “أزمة الجفاف وصلت إلى مراحل خطيرة جداً، حيث اضطر مئات الآلاف من الفلاحين إلى ترك أراضيهم الزراعية، ناهيك عن نفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة شح المياه”.وأضاف أن “رغم التحذيرات المتكررة التي وجهناها للحكومة والوزارات المعنية بشأن ضرورة اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات فعالة للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتقاسم المياه، لا تزال الحكومة تواصل سياسة المجاملة مع الجانب التركي”.واتهم الركابي الحكومة بـ”المشاركة بشكل غير مباشر في تعطيش العراقيين وتفاقم الأزمة المائية من خلال صمتها وتخاذلها عن حماية حقوق العراق المائية”.

