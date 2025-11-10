نائب:السوداني يتحمل مسؤولية عدم إرسال قانون سلم الرواتب إلى البرلمان

نائب:السوداني يتحمل مسؤولية عدم إرسال قانون سلم الرواتب إلى البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ عرقلة إرسال قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب طوال الفترة الماضية، رغم المطالبات الشعبية والنيابية المتكررة بإقراره.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “الحكومة لم تتعامل بجدية مع ملف سلم الرواتب رغم أهميته في تحقيق العدالة الوظيفية بين موظفي الدولة”، مبيناً أن “رئيس الوزراء تعمّد تأخير إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، ما أدى إلى تأجيل مناقشته وتشريعه حتى الآن”.وأضاف أن “البرلمان المقبل مطالب بوضع قانون سلم الرواتب ضمن أولوياته والسعي لحسمه بشكل عاجل، بما يضمن رفع الغبن عن شريحة واسعة من الموظفين وتحقيق الإنصاف في توزيع الرواتب”.وأشار إلى أن “استمرار تجاهل هذا الملف سيعمّق الفجوة بين الدرجات الوظيفية ويزيد من معاناة الموظفين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *