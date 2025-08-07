نائب:السوداني يخصص قطع أراضي سكنية لجيش مستشاريه

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ياسر الحسيني،الخميس، عن قيام رئيس الوزراء محمد السوداني بتخصيص قطع أراضي سكنية لجيش مستشاريه كما في الوثيقة أدناه…

