ائتلاف المالكي: السوداني يتحمل مسؤولية شحة المياه في العراق
حزب بارزاني:إمكانية تأجيل حل الخلافات النفطية والمالية مع بغداد إلى ما بعد الانتخابات
البنك المركزي :انخفاض في الإستيرادات خلال الربع الاخير من العام الحالي
السوداني:هناك فرصة لتكامل الزراعة والصناعة في محافظة بابل
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
نائب:السوداني يستغل نفوذه الوظيفي والمال العام لقائمته الانتخابية
نائب:كيف لحكومة فاشلة إطلاق رؤيتها لربع قرن وهي عاجزة عن تأمين الرواتب الشهرية؟!
نائب:السوداني إس الفساد وخراب البلاد
مفوضية الانتخابات:طباعة أكثر من (23)مليون ورقة اقتراع في الإمارات لعدم “توفر المطابع في العراق”!!
