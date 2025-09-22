نائب:السوداني يستغل نفوذه الوظيفي والمال العام لقائمته الانتخابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ثائر الجبوري، الاثنين، الحكومة بدعم قوى ومرشحين مقربين منها في انتخابات تشرين الثاني المقبل.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “دور الحكومة في الانتخابات يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل القوائم والتيارات والأحزاب والمرشحين، وأن لا تدعم طرفاً دون آخر”، لافتاً إلى أن “ما نراه حالياً هو تفضيل لقوائم ومرشحين ومنحهم امتيازات وموافقات خاصة في محاولة لكسب انتخابي، وهو ما يعد مخالفة للقوانين ولأبسط إجراءات الشفافية والعدالة”.وأضاف أن “ما تقوم به الحكومة يثير الكثير من علامات الاستفهام ويبتعد عن الشفافية، ومن غير المقبول أن تُستغل إمكانيات الدولة ومشاريعها في الدعاية الانتخابية لدعم أطراف ومرشحين في عدة محافظات”، مشدداً على “ضرورة عدم انخراط الحكومة في البعد الدعائي والانتخابي، وعدم دعم أي طرف دون آخر”.وأكد الجبوري أن “مؤسسات الدولة والمال العام خط أحمر، ويجب ألا يُزج في مجالات الدعاية الانتخابية”.

