نائب:الشعب من يغير النظام في العراق وليس أمريكا

نائب:الشعب من يغير النظام في العراق وليس أمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي، ثائر الجبوري، الأربعاء، ان أمريكا تستخدم أسلوب القوة والاستهداف وفرض العقوبات بحق الشخصيات التي تقف ضد مشروعها وترفض احتلالها للأراضي العراقية.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان “امريكا وقواتها المحتلة تستخدم منطق القوة لتثبيت تواجدها في العراق، إضافة الى انها تمتلك قوة سياسية دولية تستطيع من خلالها إيجاد الذرائع لتمرير مخططاتها، كما فعلت في عام 2003 بالدخول الى العراق”.وأضاف ان “الشعب هو صاحب القرار في تغيير النظام بعيدا من الاستعانة بأمريكا او غيرها من الدول. 

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