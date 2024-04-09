نائب:الطبقة السياسية لديها الاستعداد لقتل الشعب من أجل الاستمرار في سرقة المال العام

نائب:الطبقة السياسية لديها الاستعداد لقتل الشعب من أجل الاستمرار في سرقة المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في البرلمان العراقي علاء الركابي، الثلاثاء، ان العمل السياسي في البرلمان يتعرض لترهيب والترغيب.وقال الركابي في حوار متلفز، ان “امتداد ما زالت تساهم في صناعة البديل السياسي الناجح وما حصل في تشرين 2019 توج ما حصل في الاحتجاجات السابقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة من تقصير في حق الشعب”، موضحا ان “قتل المحتجين في 2019 أكد ان الطبقة السياسية الحاكمة لديها الاستعداد للقتل من اجل سرقة أموال الشعب وهذا يجعل من الصعب ان تحاسب نفسها ما لم يكن هناك بديل سياسي بإمكانه ان يغير الواقع”.وأضاف ان “حركة امتداد تضم 7 نواب من أصل 16 نائبا بعد الانتخابات ولكن حصل انسحاب لـ9 نواب من الحركة”، موضحا ان “الحركة دخلت الانتخابات في 9 محافظات وحققت 300 الف صوت وهو رقم كبير كأول مشاركة”، مبينا ان “التصويت لامتداد جاء نتيجة التصويت العقابي الذي جاء من شعب كان ناقما على أداء الحكومة السلبي لعشرين عاما”.وأشار الركابي الى ان “العمل السياسي في البرلمان يتعرض للترهيب والترغيب وهذا ما جعل بعض النواب ينسحبون من حركة امتداد بالإضافة الى ان النائب المستقل امره بيده وقراره شخصي ولا يتأثر بعوامل سياسية”، ولفت الى ان “ما دفعهم للانسحاب أمور غير صحيحة دفعتهم الى اتخاذ قرار الانسحاب بعد شهر من اعلان نتائج الانتخابات، وبمطالب لا تستطيع الحركة تنفيذها ولكن حاولنا تنفيذ ما نستطيع”.وبين ان “حركة امتداد استخدمت كسلم من قبل بعض الأشخاص من اجل الوصول الى البرلمان”، موضحا ان “هناك رغبة كانت لدى بعض شركائنا في الاحتجاج بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، ومن طالب بالمقاطعة كان مخطأ وشكل خذلانا للحركة”.

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