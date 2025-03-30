نائب:العدالة في رواتب الموظفين تحتاج إلى “توافق سياسي”

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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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الولائي السوداني يتبرع بالنفط العراقي لحزب الله اللبناني وحركة أمل !!!
مصدر صدري: عدم مشاركة مقتدى بالانتخابات دعما للفساد والجريمة وتجارة المخدرات
مصادر إطارية:أوامر ميليشيا الحشد الشعبي من قبل الزعيم الإطاري القائد العام السوداني حصراً!
وزير النفط: إيران تصدر نفطها بوثائق عراقية مزورة وقد أخبرنا الجانب الأمريكي بذلك
الداخلية:ضبط (183)كغم من المخدرات الإيرانية وإلقاء القبض على أفرادها من الحشد الشعبي
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- اذاعة INN