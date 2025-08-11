نائب:العراق دولة بلا سيادة والقوات التركية وصلت إلى الموصل وكركوك

نائب:العراق دولة بلا سيادة والقوات التركية وصلت إلى الموصل وكركوك
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب  الإطاري علي البنداوي، اليوم الاثنين، أن تركيا كثفت في الآونة الأخيرة من نشاطها العسكري داخل الأراضي العراقية، محذراً من أن التوغل التركي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة، وسط صمت وتواطؤ بعض الأطراف السياسية.وقال البنداوي في تصريح  صحفي، إن “لدى تركيا أطماعاً قديمة في العراق، مستغلة وجود بعض الكتل والأطراف السياسية التي تتغاضى عن الانتهاكات التركية وتمنحها الغطاء غير المباشر”.وأضاف أن “الأسابيع الأخيرة شهدت نشاطاً عسكرياً مكثفاً للقوات التركية داخل شمال العراق، حيث وصل التوغل إلى مسافة تتجاوز 150 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، مع تحركات لعجلات تحمل أسلحة ولوحات عسكرية تركية”، مبيناً أن “ما يجري على الأرض يعد جزءاً من احتلال ممنهج لأراضٍ عراقية وإقليمية”.وأشار البنداوي إلى أن “الموقف الحكومي يجب أن يكون أكثر صرامة، عبر التحرك دبلوماسياً وأمنياً لوقف هذه التجاوزات وحماية السيادة الوطنية”.واكتفت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، استدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الانتهاكات العسكرية المتكررة شمال البلاد. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *