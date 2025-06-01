نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية

نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية في مجلس النواب باسم الغريباوي، اليوم الأحد، أن العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية وننتظر كلمة القضاء.وقال الغريباوي، في تصريح  صحفي، إن “العقود المبرمة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة غير دستورية وغير قانونية”، مشيرًا إلى أنها “أبرمت في ظل حكومة منتهية الصلاحية وبما يخالف قرارات المحكمة الاتحادية”.وأوضح: “قدمنا طعنا أمام المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع النائب رائد المالكي، لوقف هذه العقود والاتفاقيات”، مؤكدًا أن “القضية ما زالت قيد النظر لدى المحكمة”.وأضاف: “ننتظر قرار المحكمة النهائي ونأمل من القضاء أن يقول كلمته الحاسمة بشأن هذا الملف”، معرباً عن “ثقته بأن يكون الحكم منصفًا للثروة الوطنية ويسهم في الحفاظ عليها من التجاوزات”.

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