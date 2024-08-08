نائب:العمالة الأجنبية غير المرخصة تغزو العراق

نائب:العمالة الأجنبية غير المرخصة تغزو العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب امير المعموري ،الخميس، ان “اغلب العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في بغداد وباقي المحافظات العراقية تدخل عن طريق إقليم كردستان والتسلل عبر الحدود الإيرانية وبأسم الزيارات للعتبات الشيعية ، وتدخل للمحافظات بصور غير قانونية عبر التهريب والتخفي وهذا الامر تقف خلفه شركات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.وبين المعموري في حديث صحفي، ان “الحكومة الاتحادية على تشديد التنسيق مع سلطات الإقليم لمنع تنقل العمالة الأجنبية وحصر دخولهم في مدن الإقليم وفق الإقامة المحددة لهم، كما يجب تشديد الإجراءات في المحافظات القريبة من الإقليم التي يتم خلالها دخول هؤلاء العمال غير المرخصين، والذي ينتشرون بكل المحافظات بعد خروجهم من الإقليم”.وأضاف عضو لجنة العمل البرلمانية ان “العمالة الأجنبية غير المرخصة هي من تغزوا السوق حالياً، والعمالة الأجنبية الرسمية والمسجلة قليلة جداً مقارنة بغير المرخصة، وهذا الامر اثر على قضية توفير فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل”.وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين في العراق، من اختصاص وزارة الداخلية.

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