نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ

نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب محما خليل، الاحد، استمرار تغيب النواب عن حضور جلسات البرلمان، واصفاً الدورة الحالية للمجلس بأنها اسوء دورة، لافتا الى أهمية معاقبة النواب المتغيبين واستبدالهم اذا تكرر ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لم يكن موفقاُ في أدائه خلال دورته الحالية، التي تعد اسوء الدورات التي مر بها البرلمان طيلة السنوات الماضية”.وأضاف ان “المجلس لايمارس دوره الرقابي والتشريعي بالشكل المطلوب، وحسب مايتمنى الشعب، خصوصا انه مازال ينتظر تشريع القوانين ومتابعة السلطة التنفيذية والتصويت على القوانين المهمة التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب”.وبين ان “هناك حاجة لإحالة النواب المتغيبين الى السلوك النيابي وفق النظام الداخلي للمجلس، والذهاب للمجيء بنواب جدد في حال تكرار تغيب النواب عن حضور جلسات المجلس، والوقوف على أسباب عدم الحضور”. 

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