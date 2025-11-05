نائب:الفساد باق ويتمدد ويكذب من يدعو إلى مكافحة الفساد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار محمود، الاربعاء، أن ملف مكافحة الفساد في العراق ما يزال حبراً على ورق، فيما أشار إلى أن موارد الدولة استُغلت بشكل فاضح خلال انتخابات تشرين الجاري.وقال محمود في حديث صحفي، إن “الوعود الحكومية بشأن مكافحة الفساد بقيت حبراً على ورق، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، إذ لم يُحسم أي من ملفات الفساد الكبرى حتى الآن، رغم مرور فترات طويلة على فتحها”، مبيناً أن “الصفقات والمشاريع التي أُبرمت بمبالغ مبالغ بها تؤكد أن حيتان الفساد ما زالت تمسك بزمام الأمور”.وأضاف أن “عملية فتح ملفات الفساد ما تزال معلقة، ولا توجد إرادة حقيقية لإنهائها”، متسائلاً: “كيف يمكن بناء دولة ومؤسساتها وهيئاتها تنخرها مافيات الفساد؟”.وأشار محمود إلى أن “انتخابات 11 تشرين الثاني الجاري شهدت استغلالاً واضحاً لموارد الدولة من قبل قوى حكومية وعلى راسهم السوداني عبر قرارات استثنائية أثارت الجدل في الشارع”، مؤكداً أن “من المستحيل بناء عملية سياسية وديمقراطية حقيقية في ظل استمرار الفساد واستغلال موارد البلاد”.

