نائب:الفساد في ديالى وصل إلى أعلى مراحله

نائب:الفساد في ديالى وصل إلى أعلى مراحله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الخميس، رسالة الى  لجنة أبو رغيف للتحقيق بقضايا الفساد في محافظة ديالى، مبينا ان الفساد وصل فيها الى مستويات  خطرة.وقال التميمي في حديث  صحفي، ان “الفساد في ديالى كبير جدا ومن الملفات المعقدة والشائكة منذ سنوات وشخصيات كبيرة متورطة بها”.وأضاف ان “المحافظة في وضع صعب ولايمكن ان تسير بها اطر الاعمار والبناء في ظل وجود ملفات كبيرة لم تحسم حتى الان”، موجها رساله الى أبو رغيف”لاتهمل طلبنا بالتحقيق في كل قضايا الفساد بديالى وان يكون هناك تخصيص زمني لقراءة ودراسة كل الملفات دون استثناء وان يكون للجنة استمرارية في العمل حتى بعد انتهاء حكومة تصريف الاعمال بعد الانتخابات النيابية القادمة”.ولفت الى ان “الفساد اهم التحديات في ديالى وضغطنا لفتح كل الملفات يأتي لإيماننا بانه لايمكن تحقيق بناء حقيقي في اي محافظة دون مكافحة الفساد وبيان من يقف وراء نهب المال العام”.

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