نائب:القضاء يحقق بقضية سرقة القرن والتسجيل الصوتي لرئيس هيئة النزاهة

نائب:القضاء يحقق بقضية سرقة القرن والتسجيل الصوتي لرئيس هيئة النزاهة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب علي سعدون، اليوم الاثنين، ان القضاء يواصل تحقيقاته وإصدار الاحكام بخصوص سرقة القرن والمتهم الرئيسي فيها (نور زهير)، إضافة الى مواصلة التحقيق بالقضايا الأخرى المرتبطة برئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.وقال سعدون في حديث صحفي، ان “هناك تحركات جدية من اجل استرداد الأموال المهربة ومكافحة الفساد، خصوصا ما يتعلق بسرقة القرن والأموال التي استحوذ عليها نور زهير الخاصة بالامانات الضريبية”.وأضاف ان “نور زهير سرق مبالغ طائلة والقضاء العراقي جاد في استرداد هذه الأموال واعادتها الى خزينة الدولة، حيث تواصل الجهات المختصة عملها لاسترداد جميع المبالغ ومحاكمة السارق لينال جزائه العادل”.وبين ان “جميع الملفات المرتبطة بنور زهير قد وضعت على طاولة القضاء، منها قضية رئيس هيئة النزاهة والتسجيل الصوتي المسرب، حيث تحرك مجلس النواب لاستضافة هيئة النزاهة للوقوف على بعض التفاصيل ومعرفة الحقائق على الرغم من ان القضاء يواصل التحقيق بقضية سرقة القرن والنزاهة”. 

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