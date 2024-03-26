نائب:القوات التركية متوغلة في العمق العراقي بمسافة 100 كم

نائب:القوات التركية متوغلة في العمق العراقي بمسافة 100 كم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب علي نعمة، الثلاثاء، أن القوات التركية متوغلة بعمق 100كم في شمال العراق.وقال نعمة في حديث صحفي، إن “التحديات الأمنية في العراق بشكل عام كبيرة ومعقدة أبرزها أجواء وسماء البلاد في ظل وجود ضعف في منظومة الدفاع الجوي والرادارات والتي تستغل من قبل أطراف عدة ما يؤدي الى انتهاكات من قبل طائرات ومسيرات في ذات الوقت لتنفيذ هجمات داخل حدودنا”.وأضاف، أن “القوات التركية متوغلة بعمق 100 كم في الأراضي العراقية يرافقها قصف بين فترة واخرى”، مؤكدا بان “بغداد اعتمدت 3 قرارت من أجل تعزيز مستوى الدفاع من خلال تحديث منظومة الدفاع الجوي والانفتاح على بقية الدول من اجل تعزيز قدرات الرصد من خلال الرادارات، بالإضافة الى مسك الحدود وإنهاء أي فراغات”.وأشار إلى أن “هناك رؤية استراتيجية حيال تعزيز قدرات العراق الدفاعية سواء من القوة الجوية او الدفاع الجوي باعتبارها مسارات مهمة في درء أي مخاطر تهدد استقراره وتنهي حالة الخروقات للأجواء”.وتستعد تركيا وبالتنسيق والاشتراك مع قوات عراقية لحملة امنية كبيرة على المناطق الحدودية وتأمين منطقة عازلة او حزام امني خالٍ من قوات حزب العمال الكردستاني.

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