نائب:القوى السياسية مجمعة على ضرورة تخفيض حجم الإنفاق والعجز في الموازنة

نائب:القوى السياسية مجمعة على ضرورة تخفيض حجم الإنفاق والعجز في الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والطاقة باسم الغريباوي ، اليوم الاثنين، عن وجود انقسام نيابي بشأن تمرير الموازنة لعام واحد او لعدة أعوام. وقال الغريباوي في تصريح صحفي ، ان “اللجنة المالية النيابية مستمرة في استضافة المختصين لإجراء التعديلات على مسودة موازنة العام الحالي 2023”. وأضاف، ان “القوى السياسية مجمعة على ضرورة تخفيض حجم الانفاق والعجز في الموازنة “، مبينا ان “النفقات التشغيلية سيتم تقليصها بشكل كبير مع ترك النفقات الحاكمة”.واشار الغريباوي، الى ان “قانون سلم الرواتب سيتم تمريره في حال وروده من الحكومة في وقت ان البرلمان منقسم بشأن تمرير الموازنة لسنوات عدة او عام واحد”.وبلغت نسبة العجز 63.275 تريليون دينار مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *