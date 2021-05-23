نائب:الكاظمي ضعيف وفاشل

نائب:الكاظمي ضعيف وفاشل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد انسحب من الانتخابات من اجل الحصول على مكسب آخر، لافتا الى ان تصريحات الكاظمي كشفت طبيعة مايخطط له خلال الانتخابات المقبلة.وقال خشان في تصريح صحفي، ان “الكاظمي ومن بساطة وعيه وعدم قدرته على تقدير مايتفوه به فقد كشف خلال حديث صحفي قبل ايام، عن الجهة التي تفاوضت معه وحدود ذلك التفاوض والمكاسب التي سيحققها”.واضاف ان “الكاظمي عندما تحدث عن انسحابه من الانتخابات، فأنه قد اوضح للجميع طبيعة المكسب الذي يسعى للحصول عليه”.وأشار خشان الى ان “الشخص الذي لديه وعي ديمقراطي لايستبدل حق الانتخاب والترشح بأي مكسب اخر، حيث بامكانه الحصول على المكسب الذي يسعى اليه من خلال صناديق الاقتراع”.

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