نائب:الكاظمي يتحمل مسؤولية الاخفاق الأمني في البلاد

نائب:الكاظمي يتحمل مسؤولية الاخفاق الأمني في البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو مجلس النواب فيصل النائلي،الاحد، الكاظمي مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً أن وظيفته فرض الأمن والقانون وليس البحث عن المناصب السياسة.وقال النائلي في تصريح  صحفي، إن “الحكومة الحالية تسعى في المكاسب السياسية أكثر من فرض القانون وتحسين الوضع الأمني في البلد “،محملاً “حكومة الكاظمي مسؤولية جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية على العراق”.وأضاف أن “مسؤولية الحكومة واحدة وبجميع حالاتها سواء كانت تصريف أعمال او حكومة جديدة هي فرض القانون وضبط الأمن وليس التدخلات السياسية وملاحقة المناصب”.ولفت إلى “ضرورة تحسين الوضع الأمني المتردي في جميع مناطق العراق سيما المناطق المحررة “،مبيناً أن “العمليات الارهابية باتت تنتشر بشكل سريع في جميع المحافظات”.

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