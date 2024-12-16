نائب:الكتل السياسية تناقش تعديل قانون الانتخابات لكنها غير معلنة

نائب:الكتل السياسية تناقش تعديل قانون الانتخابات لكنها غير معلنة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب النائب علاء الحيدري ، الاثنين ، ان المداولات والمناقشات داخل الكتل السياسية بشان تعديل قانون الانتخابات لسنة 2025 جارية ، الا انها غير معلنة ، فيما اشار الى انه ما يشاع من رغبة بتعديل القانون لدى الكتل السياسية يبدو جديا.وقال الحيدري في تصريح صحفي، انه ” ما يشاع بوجود جدية لدى الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات الذي طبق في انتخابات مجالس المحافظات امر قائم الا أنه مناقشته على مستوى مجلس النواب وربما قد يتم طرحه خلال الفصل التشريعي المقبل ” .واضاف ان ” المداولات والنقاشات داخل الكتل والقوى السياسية بشان التعديل جارية ولكن بصورة غير معلنة ” ، مبينا انه ” في حال وجود توجه بهذا الصدد يجب ان يتم طرحه مبكرا لتعديله شرط ان يحقق للجميع امكانية الوصول الى عضوية المجلس ” .يذكر ان موعد اجراء الانتخابات للدورة الانتخابية المقبل سيكون في الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2025 . 

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