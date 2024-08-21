نائب:الكويت مستمرة بانتهاك سيادة العراق لضعف حكومة السوداني

نائب:الكويت مستمرة بانتهاك سيادة العراق لضعف حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى رئيس تجمع الفاو زاخو، عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، استغرابه من صمت الحكومة إزاء استمرار التجاوزات الكويتية في المياه الإقليمية الاقتصادية العراقية. وقال عبد الجبار في حديث صحفي، إن” اجراءات الحكومة روتينية دون اتخاذ إجراءات واقعية للحد من التجاوز الكويتي على الاراضي العراقية “. واضاف ان ” الجانب الكويتي أنشأ منصة للتنقيب عن النفط ضمن المنطقة الاقتصادية للعراق”.وأشار الى أن “العراق بقي متفرجا على ضياع حقوقه بسبب عدم متابعة وزارتي الخارجية والدفاع لهذا الموضوع”.وأوضح أن ” الكويت تستمر في استكمال مسلسل الاعتداءات على العراق وحفر الآبار النفطية في العمق الاقتصادي العراقي”. وتابع عبد الجبار، ان “هناك تقاعسا من قبل السلطة التنفيذية والوقوف بوجه التجاوزات الخطيرة على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية”.

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