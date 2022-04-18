نائب:المباحثات مستمرة بين الإطار والتيار لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

نائب:المباحثات مستمرة بين الإطار والتيار لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الاثنين، أن المباحثات مستمرة بين الإطار والتيار للخروج بصيغة موحدة فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إن “التحالف الثلاثي يدعو الى مشروع الأغلبية وهذا المشروع غير مجدي في العراق لأن العملية السياسية بنيت على التوافقية والشراكة حيث ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير يوضح ذلك”.وأضاف، أن “التحالف الثلاثي ذهب باتجاه محاولة إقصاء جزء كبير من المكون الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي”.وتابع السلامي، أن “هنالك مباحثات بين الإطار والتيار لتشكيل الكتلة الأكبر وتسمية ووضع مواصفات وضوابط رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الكابينة الوزارية”.

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