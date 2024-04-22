نائب:المحاصصة الفاسدة وراء تضخم الوفود العراقية في الزيارات الخارجية

نائب:المحاصصة الفاسدة وراء تضخم الوفود العراقية في الزيارات الخارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، ان “تضخم” حجم الوفود العراقية في الزيارات الى الدول الاخرى، غالبًا يأتي بسبب مراعاة “المحاصصة” حتى في الوفود، مما يدفع الى مشاركة الكثير من الشخصيات فقط لإرضاء الأطراف المرتبطة بها.وقال سالم في حديث صحفي، انه “بكل تأكيد هناك مبالغة كبيرة جداً بأعداد الشخصيات المشاركة بالوفود العراقية الخارجية المختلفة، وأكيد هذه المبالغ تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة بشكل سنوي، كما يمكن اختصار تلك الوفود الى النصف، خاصة ان بعض الزيارات تكون بروتوكولية”.وأضاف ان “بعض الوفود العراقية الخارجية، يتم اختيار أفرادها أيضا وفق المحاصصة السياسية وكذلك الطائفية، ويكون فيها تنوع سياسي ومكوناتي، ولهذا يكون اعداد الوفد مبالغ فيه من حيث الشخصيات، وهذا كله من أجل إرضاء بعض الجهات والشخصيات السياسية، وليس النظر وفق مصلحة الدولة”.واثير الجدل حول حجم الوفد المرافق للسوداني الى واشنطن والذي بلغ أكثر من 130 شخصا من بينهم رجال أعمال ورؤساء شركات ومحللين سياسيين واقتصاديين.

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