نائب:المحاصصة والفساد وراء تأخير استجواب المسؤولين

نائب:المحاصصة والفساد وراء تأخير استجواب المسؤولين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، النائب محمود الزجراوي، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، عن أسباب تأخر استجواب بعض المسؤولين في البرلمان،  مبيناً ان المحاصصة الحزبية وراء تأخير ذلك.وقال الزجراوي، في حديث صحفي، إن “بعض القوى السياسية تعمل على استجواب بعض المسؤولين من أجل المحاصصة الحزبية والاستهدافات الشخصية”.وأضاف، ان “هناك استجوابات صحيحة ولكنها معطلة في البرلمان لأسباب عدة منها صفقات مشبوهة، وضغوطات ومجاملات سياسية”.وأكد عضو مجلس النواب، اننا “سنعمل على تقوية وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان خلال الفترة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *