نائب:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الدورة القادمة بدعم إطاري

نائب:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الدورة القادمة بدعم إطاري
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب فراس المسلماوي، الاثنين، ان عدم اختيار رئيس للبرلمان يمثل خللا دستوريا كبيرا. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، ان ” حسم منصب رئيس مجلس النواب أمر مهم لأنه جزء من الاستحقاقات المهمة للبلد ويجب تظافر الجهود لأنهاء هذه الازمة” مبينا ان “اختيار رئيس جديد للبرلمان لن يحسم قريبا بسبب الخلافات المعقدة”. واضاف ان “القوى السياسية تسعى الى حل ازمة رئاسة البرلمان بأسرع وقت وتعمل على انهاء هذه المشكلة التي اخذت الكثير من الوقت” لافتا الى ان “المضي بتعديل النظام الداخلي للبرلمان غير متوقع ان يمر كونه مرفوض من قبل الاطار التنسيقي”. وبين ان “هناك أطرافا سياسية تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا الا ان الترشيحات تؤكد ان محمود المشهداني هو الاقرب للظفر بالمنصب” لافتا الى ان “عدم اختيار رئيس للبرلمان يمثل خللا دستوريا كبيرا”.

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