نائب:الوضع العراقي لايسمح بتمرير قانون الحشد الشعبي

نائب:الوضع العراقي لايسمح بتمرير قانون الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب السابق حسن فدعم، تمرير القوانين المتعلقة بالحشد الشعبي خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان، لافتا الى ان الوضع العراقي والتهديدات الامريكية وظروف إيران لايسمح بتمرير قانون الحشد الشعبي .وقال فدعم في حديث صحفي، ان “هناك صعوبة في تمرير القوانين داخل مجلس النواب، ومن المستبعد ان يتمكن المجلس من تمريرقانون الحشد الشعبي في الفترة المتبقية من عمره التشريعي لاسباب سياسية وأمنية “.واضاف، ان الدورة البرلمانية الحالية من افشل وأفسد الدورات.

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