نائب:انتخابات الإقليم ستبعد العائلة البارزانية من الحكم

نائب:انتخابات الإقليم ستبعد العائلة البارزانية من الحكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اليوم الثلاثاء، ان تفوق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الآونة الأخيرة وفورزه في كركوك ينذر بتغير الحكم في الإقليم. وقالت السلطاني في تصريح صحفي، إن “جمهور الحزب الديمقراطي لم يعد كما كان وضهور الأحزاب الناشئة للساحة اخذت من جمهوره بشكل كبير بل ومكنت اليكتي من الاستقواء سياسياً في الإقليم”، مشيرةً الى ان “. وتابعت ان، “سياسة الديمقراطي الكردستاني هي من أبعدت جمهوره عنه بسبب قمع الحريات ونهج الاغتيالات للناشطين”، لافتاً الى ان “الانتخابات المقبلة ستغير الحكم السياسي في الإقليم، مما سينتهي زمن تهريب النفط وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية”. وحددت حكومة كردستان الـ 20 من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لأجراء انتخابات اقليم كردستان في خامس مرسوم يصدر لتحديد موعد الانتخابات بعد تأجيلها 4 مرات. 

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