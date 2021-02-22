نائب:بأمر من “خليفة العراق”مجلس النواب سيناقش تعديل قانون اجتثاث البعث ليكون أكثر تشدداً

نائب:بأمر من “خليفة العراق”مجلس النواب سيناقش تعديل قانون اجتثاث البعث ليكون أكثر تشدداً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب  القيادي في التيار الصدري وبأمر من مقتدى سيعقد جلسة مفتوحة اليوم , لمن يرغب من النواب الحضور لدراسة ومناقشة تعديل قانون المساءلة والعدالة .وقالت شاكر في تصريح صحفي، ان ” النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الكعبي وجه دعوة مفتوحة لكافة النواب لمن يرغب بالحضور اليوم لدراسة ومناقشة تعديل قانون المساءلة والعدالة ” .وأضافت ان ” القانون يعد من القوانين الانتقالية التي نص عليها الدستور ولابد من تجديده وتعديل فقراته وفق معطيات الجديدة على الواقع السياسي العراقي ” .واشارت جودت أن ” الجلسة سيتم استثمارها من قبل النواب الذين سيحضرون الجلسة لمعرفة اخر المستجدات على المستوى السياسي بشأن مشروع قانون الموازنة ومتى سيتم طرح القانون على التصويت ” . وتابعت جودت،ان امر مقتدى جاء بعد ظهور رغد صدام حسين في لقاء تلفزيوني على قناة العربية ومحاولة اشتراك احزاب تعود اليها في الانتخابات القادمة.

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