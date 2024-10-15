نائب:بإمكان تمديد الفصل التشريعي لتمرير القوانين المهمة

نائب:بإمكان تمديد الفصل التشريعي لتمرير القوانين المهمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي ، اليوم الثلاثاء،  إمكانية تمديد الفصل التشريعي بغية تشريع القوانين التي تخدم الصحة . وقال شنكالي  في حديث صحفي ، إن” هناك عدد من القوانين لدى لجنة الصحة النيابية من بينها قانون الصحة النفسية وكذلك قانون الحماية من آثار التبغ وقانون دعم الأطباء ورفع السن التقاعدي “. واضاف ان ”  تشريع القوانين المهمة باتت ضرورة ملحة كونها تخدم القطاع الصحي في البلد،  لافتا إلى أن هناك توجه لتمديد الفصل التشريعي من أجل تشريع القوانين المهمة داخل مجلس النواب “. وتابع أن ” عدد الجلسات خلال الفصل التشريعي الحالي قليلة جدا بسبب المشاكل السياسية والقوانين الجدلية “. 

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