نائب:بعض القوى السياسية تسعى لتأجيل الانتخابات

نائب:بعض القوى السياسية تسعى لتأجيل الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن تحالف تقدم زيتون الدليمي , السبت , ان محاولة بعض القوى السياسية تعديل لقانون الانتخابات تهدف لتأجيل الانتخابات , مبينة ان هذه المحاولات سوف لن ترى النور لاسباب عدة وان الانتخابات ستمضي بحسب ماخطط لها .وقالت الدليمي في تصريح صحفي، ان ” الإجراءات القانونية لاجراء الانتخابات ماضية وبحسب التوقيتات التي تعمل بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولايوجد أي عارض او خلل في تلك الإجراءات ” .وأضافت ان ” هناك بعض القوى السياسية تحاول الى تأجيل الانتخابات لكونها تشعر بان النظام الانتخابي سيضر بها وينقص من مقاعدها في البرلمان المقبل”.وأوضحت الدليمي، أن “تلك القوى لجأت الى اثارة موضوع تعديل القانون من خلال جمعها للتواقيع لانها تعتقد اذا ما تم قبول طرح التعديلات في هذا الوقت سيثير بعض المشاكل وبالتالي سيكون الذهاب الى التاجيل ” .وأشارت الدليمي الى ان ” تلك المحاولات سوف لن ترى النور لاسباب عدة وان الانتخابات ستمضي بحسب ماخطط لها”. 

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