نائب:بعض النواب لجأوا إلى أساليب الابتزاز خلال مناقشة وتمرير القوانين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من النواب مارسوا ما وصفه بـ”الابتزاز السياسي” خلال عملية تمرير بعض القوانين داخل البرلمان، لافتاً إلى أن هذه السلوكيات أضعفت الدور التشريعي وأثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية.وقال عبد الجبار في تصريح  صحفي، إن “بعض النواب لجأوا إلى أساليب غير قانونية خلال مناقشة وتمرير القوانين، عبر ممارسة الابتزاز لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية”، لافتا إلى أن “هذه التصرفات تمثل تجاوزاً خطيراً على النظام الديمقراطي وتمس مصلحة الشعب بشكل مباشر”.وأضاف أن “البرلمان المقبل مطالب بوضع آليات صارمة ورقابية تمنع تكرار هذه الممارسات، وتضمن أن تجري عملية التشريع بنزاهة وشفافية تامة”.وشدد على أن “محاربة الفساد السياسي باتت ضرورة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والبرلمان”.

