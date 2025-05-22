نائب:بقاء السوداني بالمنصب خيانة بحق الوطن لأنه يريد أن يبيع قناة خور عبدالله للكويت

نائب:بقاء السوداني بالمنصب خيانة بحق الوطن لأنه يريد أن يبيع قناة خور عبدالله للكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الخميس، وجود مخطط للحكومة بالتنازل عن خور عبد الله قبل انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.وقال المالكي في كلمة خلال مؤتمر دعم قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبدالله، إنه” يعلن عن استئناف الحراك الشعبي والنيابي الداعم لقرار بطلان اتفاقية خور عبد الله”.ولفت إلى أن “القانون الدولي سينصف العراق ويثبت حقوقه باتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن اتفاقية خور عبد الله تمثل التفافاً وتحايلاً على إرادة الشعب العراقي .

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