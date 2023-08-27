نائب:بقاء القوات الأمريكية في العراق يعود لخامئني

نائب:بقاء القوات الأمريكية في العراق يعود لخامئني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، اليوم الاحد، على موقف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي بشأن موعد انسحاب قواتهم من العراق وسوريا، فيما أكد رفضه للتواجد الأمريكي على الأراضي العراقية. وقال الموسوي، في حديث  صحفي، إن “وجود القوات الامريكية داخل الأراضي العراقية بالشكل المعلن يأتي ضمن اتفاق حكومي لاسيما بعد الاتفاقات الأخيرة وشراء الأسلحة والاليات الأمريكية، بالإضافة الى تواجد خبراء ومدربين لمساعدة قوات الامن العراقية، وهو اتفاق مسبق منذ دخولهم الى العراق ولغاية اليوم”.وبين، أن “حديث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، عن التواجد الأمريكي والية الانسحاب من العراق مرفوض، حيث انه فعلاً ينتظر التعليمات من القيادة الأمريكية”، مؤكداً أن “قرار بقاء القوات الأمريكية يعود لأمر خامئني”.

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