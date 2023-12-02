نائب:لم يحسم المرشح لرئاسة البرلمان لغاية الآن من قبل تحالفات العزم والحسم والسيادة

نائب:لم يحسم المرشح لرئاسة البرلمان لغاية الآن من قبل تحالفات العزم والحسم والسيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، السبت، عن تفاصيل جديدة حول مرشح منصب رئاسة مجلس النواب خلفا للمخلوع محمد الحلبوسي.وقال البلداوي في تصريح صحفي ، إن “القوى السياسية السنية لم تحسم حتى الان قضية تقليص عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب رغم إعطاء قوى الإطار التنسيقي مدة ثلاثة أيام والتي ستنتهي مساء اليوم”. وأضاف ان ” القوى السياسية السنية اتفقت على الجلوس الا انها لم تتفق على اختيار شخص او شخصين لتنافس على منصب رئاسة البرلمان”.وأشار البلداوي الى، ان “قوى الإطار التنسيقي هي الكتلة الأكبر والأكثر عددا ممن تحسم الامر حال عقد أي جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب”.ولفت الى، ان ” المدة التي منحها الإطار التنسيقي ليست من باب احراج القوى السياسية لكنه لاجل الإسراع بعدم ترك منصب رئاسة البرلمان شاغرا”.وتتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي. 

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