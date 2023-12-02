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نائب:لم يحسم المرشح لرئاسة البرلمان لغاية الآن من قبل تحالفات العزم والحسم والسيادة
وزير البيئة يطالب بتقديم المساعدة للعراق بشأن الجفاف الذي يتعرض له
السفيرة الأمريكية:قدمنا للعراق مساعدات إنسانية أكثر من (114) مليون دولار خلال 2023
السوداني:لا يمكن إصلاح الاقتصاد إلا من خلال دعم الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة
حزب بارزاني:نسعى إلى إستعادة منصب محافظ كركوك
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(100) شهيد فلسطيني بعد انهيار الهدنة بين حماس وإسرائيل
الصين:الإنصاف والعدالة بشأن المسألة الفلسطينية يكمن في حل الدولتين
قوات الاحتلال تعلن مدينة (جنين)منطقة عسكرية مغلقة
إتفاق عربي أوروبي على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مسلحون مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن
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وزير البيئة يطالب بتقديم المساعدة للعراق بشأن الجفاف الذي يتعرض له
السوداني:لا يمكن إصلاح الاقتصاد إلا من خلال دعم الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة
الزراعة النيابية تشجع على الاستثمار الزراعي في إيران بدلاً من العراق
اليوم..سعر صرف الدولار=157250ديناراً
رشيد لأمين عام حلف الناتو:التغيرات المناخية تمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الزراعة النيابية تشجع على الاستثمار الزراعي في إيران بدلاً من العراق
نائب سابق:(650) ألف موظف فضائي في دوائر الدولة العراقية
رشيد يحمل قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مسؤولية الجفاف في العراق وليست تركيا وإيران المساهمتان في ذلك
الإيراني العامري: برعاية الإمام خامئني أَنشَأْنَا العراق الحديث!!
مكرمة إطارية جديدة..نقل الزوار الإيرانيين من منفذ الشلامجة بالسيارات الحكومية وإيصالهم إلى كربلاء بالقطار العراقي مجاناً
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- اذاعة INN