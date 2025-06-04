نائب:تأخر إرسال جداول موازنة 2025 حتى منتصف العام الحالي سابقة غير مألوفة

نائب:تأخر إرسال جداول موازنة 2025 حتى منتصف العام الحالي سابقة غير مألوفة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب، محمد راضي سلطان، اليوم الأربعاء، تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، معتبراً هذا التأخير غير مبرر ويثير علامات استفهام حول أسباب المماطلة، رغم التصريحات الحكومية بعدم وجود أزمة مالية.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن “تأخر إرسال جداول موازنة 2025 حتى منتصف العام الحالي يعد سابقة غير مألوفة ويثير الشكوك لدى المواطنين وأعضاء مجلس النواب على حد سواء”، مشدداً على أن “تصريحات الحكومة ووزارة المالية التي تنفي وجود عجز مالي أو شحة في السيولة تتناقض مع هذا التأخير الواضح”.ودعا النائب، الحكومة إلى “توضيح أسباب التأخير بشكل رسمي وإعلام البرلمان بها”، مطالباً في الوقت ذاته “رئاسة مجلس النواب بمفاتحة مجلس الوزراء رسمياً لمعرفة دوافع هذا التأخير الذي قد ينعكس سلباً على خطط الإنفاق ومصالح المواطنين”.وكانت اللجنة المالية النيابية قد انتقدت في وقت سابق تأخر الحكومة بإرسال الجداول التفصيلية للموازنة، رغم مرور أكثر من نصف عام من دون إقرارها.

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