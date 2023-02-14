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النقل النيابية تطالب الحكومة باتخاذ إجراءاتها ضد التجاوزات الكويتية
حزب طالباني:حزب بارزاني “خبير بعمليات التزوير الانتخابي”
نائب:تبديل أعضاء مفوضية الانتخابات فقدان لمصداقية الانتخابات ونتائجها
بالوثيقة..السوداني يوجه بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة
شركة صينية تعلن عن نيتها بمضاعفة إنتاجها النفطي في حقل عراقي
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شركة صينية تعلن عن نيتها بمضاعفة إنتاجها النفطي في حقل عراقي
وكالة أمريكية:العراق طلب من أمريكا استثمار غازه الوطني وإيقاف توريد الإيراني
الكذب ديدن حكومة السوداني..اليوم الدولار =151000 دينار
ارتفاع الحوالات الخارجية من قبل البنك المركزي لصالح مصارف الإطار الشيعي
حكومة الإقليم:مباحثات وفدنا في بغداد جيدة
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
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