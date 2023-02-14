نائب:تبديل أعضاء مفوضية الانتخابات فقدان لمصداقية الانتخابات ونتائجها

نائب:تبديل أعضاء مفوضية الانتخابات فقدان لمصداقية الانتخابات ونتائجها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، من مغبة استبدال مفوضية الانتخابات، مبينا ان اتباع أي نظام انتخابي لن يؤثر على المستقلين والقوى الناشئة إذا ما احسنت التصرف والتنظيم. وقال خشان في تصريح صحفي، ان ” قضية تغيير مفوضية الانتخابات الحالية غير منطقي كونها اكتسبت خبرة جيدة في إدارة الانتخابات، فضلا على نزهتها في أداء عملها حيث ان لم تتورط بالميول او الانحياز لاية جهة سياسية معينة”.وأضاف خشان” تكليف أي مفوضية جديدة سوف تعيد الأمور الى الصفر بسبب عدم امتلاكها الخبرة الكافية فضلا عن إمكانية إعادة المحاصصة وبالتالي ستسيس لصالح الأحزاب الكبيرة”. وأشار الى انه ” اما بشان الخلافات حول تطبيق النظام الانتخابي سانت ليغو المعدل او الإبقاء على النظام الانتخابي السابق اعتقد انه لايشكل أي عائق امام المستقلين والقوى الناشئة لكون العيب ليس في النظام وانما بسوء التنظيم فاذا ما توحدوا في كتلة يمكنهم الحصول على مقاعد اكثر من الانتخابات السابقة وبعكسه سيفلشون من الحصول على المقاعد”.وكان النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، قد أوضح في تصريح لـ/المعلومة/ ابرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجرائها في تشرين الأول من العام الجاري، لافتا الى وجود توجه لتعديل القانون والتأكيد على ان المحافظة دائرة واحدة بدلا من نظام الدوائر المتعددة. 

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