نائب:تحالف تقدم تخلى عن حقوق المكون السنّي
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء (6 آب 2025)، بعض نواب تحالف تقدم بـ”التفريط بحقوق المكون السني”، والتواطؤ في تمرير منصب رئاسة مجلس الخدمة الاتحادي لصالح مرشح من المكون الشيعي، واصفًا ما جرى في جلسة البرلمان الأخيرة بـ”الاستحواذ الممنهج”.وقال الدهلكي في تصريح صحفي، إن “نوابًا من تحالف تقدم لم يكتفوا بالتنازل عن استحقاقات المكون السني، بل باركوا عملية الاستحواذ على منصب رئيس مجلس الخدمة، وصمتوا عن الإساءات الطائفية التي وُجّهت داخل البرلمان بحق أبناء مكونهم”.وأضاف أن “الموقف الضعيف من بعض النواب كشف عن حقيقة تحالفات تُبنى على المصلحة الشخصية لا على أساس تمثيل المكون أو الدفاع عنه”، محذرًا من أن “السكوت عن هذا النهج سيؤدي إلى تقويض التوازن السياسي، وشرعنة منطق الإقصاء داخل المؤسسات”.وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء (5 آب 2025)، توترًا حادًا بين عدد من النواب، تخللته مشادات كلامية واتهامات متبادلة على خلفية التصويت على رئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، وسط تضارب في الروايات بشأن حدوث عراك بالأيدي واعتداء على نواب داخل القاعة.

